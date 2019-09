Matze Rossi & Tex

× Erweitern Photo by Carolin Breckle Matze Rossi

Der Schweinfurter Singer/Songwriter MATZE ROSSI trifft auf TEX, den Erfinder der TV Noir-Konzertreihe. Am 16. November geben sich die zwei Künstler im clubCann in Stuttgart/Bad Cannstat ein intimes Stelldichein.

„Was passiert mit Menschen, die zusammen Musik machen?“ MATZE ROSSI stellt sich diese Frage stets, wenn er auf die Bühne geht und sein Publikum dazu animiert, mit ihm zu singen, zu klatschen, zu stampfen. TV Noir-Erfinder TEX verfolgt den gleichen Ansatz: Die Zuschauer in die Musik mit einbinden, zusammen Lieder singen und dabei eine Gemeinschaft schaffen, die mehr ist, als bloß der Künstler oben auf der Bühne und die Fans unter ihm. Wenn MATZE ROSSI und TEX gemeinsam einen Konzertabend bestreiten, ist klar: Es werden intime und ehrliche Konzerte von zwei gefühlvollen Musikern, die nur eins zum Ziel haben – dem Zuschauer ein echtes Gemeinschaftserlebnis zu bieten.

TEX und MATZE ROSSI tragen ihre Songs solo vor, werden sich aber auch gegenseitig bei einigen Liedern unterstützen. Zwei Musiker, ein Sofa, ein Publikum – mehr braucht es gar nicht. „Es gibt bei TV Noir immer so ein ,We're in it together‘-Gefühl“, sagt TEX. Beide Künstler betreten zusammen die Bühne, verbeugen sich und läuten den Abend ein. Der eine setzt sich aufs Sofa und hört dem anderen zu. „Aber der ist nicht weg, der ist immer noch auf der Bühne. Die klassische Trennung von Support- und Hauptact gibt es nicht, beide Künstler schaffen mit dem Publikum zusammen eine Gemeinschaft. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen Konzerten.”