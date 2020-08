Mauerspringer

2015 haben wir mit „Heldenzeit“ bereits eine Deutsch-Rock-Produktion auf die Bühne gebracht, nun legen wir nach und zeigen mit unserem Ensemble wie viel musikalische Buntheit in diesem Land steckt.

„Diese Songs beschreiben beinahe fünf Jahrzehnte deutscher Geschichte, deutsche Gefühle, deutsche Befindlichkeiten“, so Regisseur Georg Veit, „sie sind musikalisch ausgefeilt, ungeheuer spannend und waren in dieser Zusammenstellung noch nie auf der Bühne zu sehen oder zu hören.

Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Rio Reiser, Konstantin Wecker, Heinz Rudolf Kunze, BAP, Xavier Naidoo, Udo Lindenberg, Peter Fox, Nina Hagen, Die Fantastischen Vier, …

Eine deutsch-musikalische Gesamtschau in Mannheim, der Stadt von der so viele Impulse für die Rock-, Popszene in Deutschland ausgehen.

SängerInnen:

Katja Friedenberg

Sarah Straub

Sascha Lien

Daniel Würfel