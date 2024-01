Maulbronner Chor

Der Chor des Evangelischen Seminars Maulbronn singt in der Christuskirche Heilbronn. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.

In jedem Schuljahr erarbeitet der Chor ein bunt gemischtes Programm mit geistlichen und weltlichen Chorwerken, das nicht nur in Maulbronn, sondern auch bei weiteren Konzerten außerhalb dargeboten wird. Zudem tritt der Chor zweijährlich im Rahmen der Klosterkonzerte Maulbronn mit großen oratorischen Produktionen in Erscheinung, so zuletzt mit der Uraufführung des KeplerOratoriums „Die Weltharmonik“ von Karsten Gundermann.

Das Konzert in Heilbronn umfasst Chorwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Ola Gjeilo („Dark Night of the Soul“ für Streichquartett, Klavier und Chor) bis hin zu Popsongs.

Das Evangelische Seminar Maulbronn ist ein staatliches altsprachliches Gymnasium mit Internat in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, das im Kloster Maulbronn beheimatet ist. Aufgenommen werden Jungen und Mädchen in die 9. Klasse. Der Chor des Evangelischen Seminars besteht aus etwa 60 Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 12 sowie Lehrerinnen und Lehrern. Die Leitung hat der Seminarmusiklehrer Sebastian Eberhardt.