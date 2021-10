Maulgruppe

Die 2016 zunächst als Trio gegründete die Band debütierte 2019 mit dem Album „Tiere in Tschernobyl“.

Nun feuert die Kapelle um JENS RACHUT und die TEN VOLT YASSer, verstärkt durch Wieland Kramer, DackelBruder im Geiste und am Bass programmatisch genau eines in den Äther: HITSIGNALE.

Aufgenommen im Oktober 2020 in Berlin mit Moses Schneider (Turbostaat, Tocotronic etc.) klingt in die Band in den 11 Songs genau so, wie man es sich vorstellen würde, wenn die südbadensische Noise-Schule auf den diesigen norddeutschen Punk trifft: Treibende Mollgitarren und abgehackte Gitarrenriffs wechseln sich ab, Synthesizer wabern und pluckern und fiepen - und darüber krakeelt und kreischt und röhrt der Rachut. Schwarzes Vinyl.