Beim Maultaschenfest der Stadtkapelle Wernau wird auch in diesem Jahr an zwei Tagen ein Fest zu Ehren der „schwäbischen Ravioli“ ausgerichtet. Am 20. und 21. Juli freuen wir uns, Sie in der Hauptstraße vor der Metzgerei Baur zu Speis und Trank begrüßen zu dürfen. Für jung und alt ist etwas dabei, ob Spielestraße mit Preiswerfen, Kaffeestube am Sonntag, musikalischer Unterhaltung befreundeter Vereine oder die lange Partynacht am Samstagabend – Maultaschen in jeglichen Variationen schmecken immer.

Am Samstag um 17 Uhr wird Bürgermeister Armin Elbl das Wochenende offiziell durch den Fassanstich eröffnen. Die Polkaschwaben werden mit traditioneller Blasmusik durch den Nachmittag führen, ehe ab 20 Uhr Just for Fun die Partynacht einläuten. Mit bunt gemischtem Repertoire ist wirklich für jedermann etwas dabei. Wir freuen uns, Sie an der Bar bei kühlen Getränken begrüßen zu dürfen.

Zum Frühshoppen am Sonntagvormittag eröffnet der Musikverein Ingenried ab 11:30 Uhrdas Buffet. Am Nachmittag ab 14 Uhr ist die Bühne frei für unterschiedlichste Jugendgruppen der Stadt Wernau, die ihr Können in Tanz und Musik präsentieren. Den Abschluss des diesjährien Maultaschenfests bildet der Musikverein Unterlenningen. Ebenfalls lohnt sich ein Besuch am Kuchenbuffet, wo verschiedene Torten, Kuchen und Kleingebäcke für Sie bereitstehen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich Maultaschen in jeglicher Form schmecken, ob angebraten oder ganz klassisch in der Brühe, vegetarisch, als Burger oder schnell auf die Hand – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ebenfalls freut sich unser Grillteam und die Salatbar auf Ihren Besuch, lassen Sie sich Steak und Wurst in Kombination mit Pommes oder Salat schmecken. Unser Barteam freut sich, Ihnen am Samstagabend sommerliche Cocktails und alkoholische Mischgetränke ausschenken zu dürfen, ebenfalls gibt es antialkoholische Getränke und Bier an den Getränkeständen. Für die kleinen Gäste wird eine abwechslungsreiche Spielstraße mit Kinderprogramm angeboten. Es wird gebastelt, gespielt und geschminkt. Sie sind herzlich eingeladen zum Wernauer Maultaschenfest.