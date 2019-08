Mit seinem Programm "Das Recht auf Vergessenwerden" kommt Manfred Maurenbrecher in den Club Voltaire!

Schräge Stories, wilde Hymnen.

Eine Art moderner Heimatabend.

Klavier, Stimme und etwas Licht.

»Das Recht auf Vergessen-Werden. Neuestes aus den Sperrzonen des Alltags« ist ein Abend über Werden und Vergehen, Neuestes und Uraltes, aus den Augen des Lichtenbergers, der mit seiner Enkelin in einer Zweiraumwohnung lebte – 18 Jahre deutsch-deutsche Weltgeschichte ziehen an uns vorbei, Hooligans und Reichsbürger krakeelen dazwischen, zarte Herbstzeitlose blühen und am Ende singen wir alle die Hymne »Solche Leute brauchen Heimat.«

Ein bewegter Abend, vor allem für die Lachmuskeln.

Veranstaltung der Konzertreihe UnerHÖRT & LIEDERlich, präsentiert vom Club Voltaire und dem Radio Wüste Welle.