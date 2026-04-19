Maurice Grange, Noah Nemeth, Nicki, MarkMoon, Patrick Johansson - Next Generation of Arts - Junge Künstler*innen. Neue Impulse. Eine Bühne

NEXT GENERATION OF ARTS:

Unter diesem Motto teilen sich junge, talentierte Künstler eine Bühne. Hier erlebt Ihr die Performer von morgen, die schon heute ihr Publikum zum Staunen bringen. Wir laden Euch zu einem energiegeladen Best-of aus Comedy, Zauberkunst, Poesie, Jonglage und Musik. Freut Euch auf einen Abend voller Ideen, Humor und Leidenschaft. Sichert Euch jetzt Tickets für das kulturelle Feuerwerk der Zukunft!

Wer ist dabei? Das sind die Künstler im Spotlight:

Maurice Grange (Zauberkunst)

Mit gerade einmal 20 Jahren bringt Europameister Maurice Grange frischen Wind in die Zauberkunst. Statt mit Zylinder kommt er mit Augenzwinkern und cleveren Sprüchen auf die Bühne, um preisgekrönte Fingerfertigkeit zu präsentieren.