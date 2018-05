Maurice Steger: Souvenirs

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Als der österreichische Graf Aloys von Harrach 1728 zum Vizekönig von Neapel ernannt wurde, landete er in einem der musikalischen Hotspots der Zeit.

In der Stadt mit den vier Konservatorien und der wohl opernverrücktesten Bevölkerung gingen die wichtigsten Komponisten der Epoche ein und aus. Genau der richtige Ort für den kunstaffinen Hobbymusiker Harrach. Als Souvenirs brachte er etliche Notenhandschriften zurück in sein Heimatland, die der Blockflötist Maurice Steger nun wiederentdeckt hat und gemeinsam mit seinem Ensemble bei den Schlossfestspielen präsentiert. Mit unnachahmlicher Spielfreude erweckt der Bühnenderwisch dabei die lange vergessenen Werke zu neuem Leben. Und keine Angst: Bei all der virtuosen Brillanz stockt höchstens dem Publikum der Atem.

ANTONIO VIVALDI Concerto g-Moll RV 107

GEORG PHILIPP TELEMANN Konzert a-Moll TWV 43:a3

JOHANN ADOLPH HASSE Cantata B-Dur & Quadro d-Moll

sowie Werke von FRANCESCO TURINI, ANTONIO CALDARA, ANTONIO MONTANARI & LEONARDO VINCI

Maurice Steger Blockflöte & Musikalische Leitung

Xenia Löffler Oboe & Blockflöte

Nadja Zwiener Violine

Marco Postinghel Fagott

Naoki Kitaya Cembalo