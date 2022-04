Nach dem durchschlagenden Erfolg seiner ersten Welttournee im Jahr 2018 geht der Künstler 2020 mit seinem neuen Programm auf eine internationale Tournee.

Er wird Fans in den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Großbritannien, Schweden, Baltikum und in den GUS Ländern begeistern.

Die Konzerte des berühmten Künstlers werden in 6 Städten Deutschlands stattfinden. Max Barskih stellt sein neues Album vor, zuhören werden seine neuen Songs wie: "Nezemnaya", "Strannaya", "Berega" und viele andere sensationelle Hits. Die Erstklassigen Hits verlassen lange Zeit nicht die Rotation der Radiosender und sind fest in den Playlists der Fans verankert. Eine unglaubliche Show, mit origineller Kulisse, 3D - Grafiken, Spezialeffekten, Ballettshow und vieles mehr wird Ihr Treffen mit Ihrem Lieblingsstar unvergesslich machen. Für unseren lieben Zuschauer wird es in den Hallen sowohl Sitzgelegenheiten, für die jenigen, die das Konzert in gemütlicher Atmosphäre genießen möchten, als auch Stehplätze (Fanzone) für Spaßliebhaber geben.