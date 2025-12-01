Max Giesinger: Menschen Tour 2025

Mit der brandneuen Single „Menschen“ startet Max Giesinger in die nächste aufregende Phase seiner Karriere. Der Titeltrack ist nicht nur ein Vorgeschmack auf das kommende Album, sondern auch das Leitmotiv für seine nächste Tour. Das fünfte Album von Max Giesinger, das ebenfalls den Namen „Menschen“ trägt, wird im Frühjahr 2025 veröffentlicht und verspricht, seine Fans erneut mit tiefgründigen Texten und eingängigen Melodien zu begeistern.

Die Tour verspricht unvergessliche Abende voller Emotionen, guter Musik und Nähe zu den Fans.