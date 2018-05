× Erweitern Max Giesinger Max Giesinger

Erfolgsalbum „Der Junge, der rennt“ erhält nach 80 Wochen in den Charts Platin-

Status. Diverse Gold-Auszeichnungen u.a. für die Singles „80 Millionen“, „Wenn Sie Tanzt“.

Im Sommer 2018 spielt Max Giesinger Headline-Shows im Rahmen seiner ›Roulette‹ Open Air Tour sowie ausgewählte Festivals.

Wenn das Jahr 2017 zu Ende geht, können Max Giesinger und seine Band nicht nur auf

über 170 gespielte Konzerte und Festivalauftritte zurückblicken, sondern sich neben besagter Platin-Auszeichnung für ›Der Junge, der rennt‹ auch einen LEA für die Clubtournee des Jahres ins Regal stellen. Im September beendete Max Giesinger seinen Konzertsommer mit einer ausverkauften Show im Hamburger Stadtpark, bei der auch seine am 24.11.2017 veröffentlichte Live-CD und DVD „Der Junge, der rennt. LIVE“ aufgenommen wurde.

Aus der deutschen Radiolandschaft ist Max Giesinger mit deinen Singles ›80 Millionen‹,

›Wenn Sie Tanzt‹ und ›Roulette‹ sprichwörtlich nicht mehr weg zu denken.

Zur neuen Single „Nicht so schnell“ stellte Max Giesinger, nach einem berührenden Musikvideo, auch einen Auszug aus seiner Live-DVD als weiteres Video vor.

Aber auch in Sachen TV Präsenz ging in diesem Jahr kaum mehr für einen deutschen Künstler: Neben der VOX Ausstrahlung seines Auftritts beim Echo hat Max im ARD Morgenmagazin die Nation geweckt, war musikalischer Gast bei der Goldenen Kamera, hat den Henssler gegrillt und hat auf KIKA für leuchtende Kinderaugen gesorgt. 2018 wird Max Giesinger als Coach bei der sechsten Staffel von The Voice Kids zu sehen sein.

Bei aller Freude über die Aufmerksamkeit und die Auszeichungen, die Max Giesinger

zur Zeit zuteil werden, bleibt der Hauptantrieb für ihn auf der Bühne zu stehen, seine Songs zu spielen und seinen Fans ganz nahe zu sein.