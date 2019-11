Max Greger jr. Trio feat. Eva Leticia Padilla

Der 1951 in München geborene Max Greger jr. startete seine ersten Klavierver-suche im zarten Alter von fünf Jahren. Max versuchte zunächst, Boogie-Woogies, die er im Radio hörte, auf dem Klavier nachzuspielen.

Dass diese Band um den Ausnahmepianisten und Hammond-Virtuosen Max Greger jr. nicht nur swingt, was das Zeug hält, sondern auch besonders gut grooven kann, das hat sie mehr als einmal bewiesen. Zusammen mit der charmanten Sängerin Eva Leticia Padilla, die die bestens aufeinander eingespielte Formation dieses Mal ergänzt, wird Max Greger jr. – heute am Piano zu erleben – das BIX wieder zum Grooven bringen.

Der 1951 in München geborene Max Greger jr. startete seine ersten Klavierver-suche im zarten Alter von fünf Jahren. Max versuchte zunächst, Boogie-Woogies, die er im Radio hörte, auf dem Klavier nachzuspielen.

Sein Vater erkannte sein Talent und bald erhielt der kleine Max regelmäßigen Klavierunterricht. Als jahre-langer Ministrant hatte er Gelegenheit, nach der Messe auf der Kirchenorgel zu üben. Nicht nur fromme Weisen erklangen in den heiligen Hallen, sondern auch Blues und Gospel. Nach dem Gymnasium studierte Max Greger jr. an der Musikhochschule München, arbeitete als Studiomusiker und wurde Mitglied der "schwarzen" Münchner Rockjazz Band "Hotline".

Im Jahre 1970 musste Max im Alter von 19 Jahren spontan für den erkrankten Pianisten der legendären Max Greger Bigband einspringen und war von diesem Tag an neun Jahre festes Mitglied im überaus erfolgreichen Orchester des Vaters. Die Gründung seines eigenen Jazztrios "Catch up" erfolgte 1972, dem drei Musiker der Max Greger Band angehörten: Max Greger jr. am Piano, Fender Rhodes und Hammond M3, am Bass Milan Pilar und Charly Antolini spielte Drums und Percussion.

Max Greger jr. begleitete musikalisch verschiedene bekannte Gesangssolisten. Er "jammte" in Jazzensembles mit Musikern wie Benny Bailey, Jimmy Woode, Herb Geller u.v.a. Neben seiner Tätigkeit als Pianist, Komponist und Arrangeur leitete Max Greger jr. mehrere Jazzformationen in diversen Stilrichtungen, die vom Blues, Swing, Mainstream bis hin zum Souljazz reichen. Zusammen mit seinem Vater, mit dem er bestens harmonierte, trat er bei vielen Swing-Konzerten auf. Max Greger jr. ist ein überaus sensibler Pianist und Sänger, der seine Vorbilder Oscar Petersen, MC Coy Tyner, Jimmy Smith, Hank Jones, Errol Garner mit der eigenen Spielweise swingend auszudrücken und zu interpretieren weiß.