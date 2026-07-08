Max Greger jr. Trio feat. Eva Leticia Padilla

Der Pianist und Sänger Max Greger jr. ist auf allen großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Hause.

Er überzeugt mit Understatement, Charme und Eleganz sowie großer stilistischer Sicherheit aus jahrzehntelanger Bühnenerfahrung. Als Pianist, Komponist, Arrangeur und Leiter eigener Jazzformationen hat er sich dabei eine unverwechselbare musikalische Handschrift erarbeitet. Für den JAK-Sommer hat er sich mit Niklas Deeg, Alexander Sterzel sowie der Sängerin Eva Leticia Padilla eigens eine Wunschband zusammengestellt:

Eva Leticia Padilla wurde an der New School of Jazz in New York ausgebildet und kann eine internationale Bühnenpräsenz vorweisen, ergänzt durch eine umfangreiche Tätigkeit als Sängerin, Coach und Produzentin.

Niklas Deeg überzeugt als gefragter Bassist durch stilistische Vielseitigkeit, internationale Bühnenerfahrung und seine Versiertheit sowohl am Kontrabass als auch am E-Bass.

Alexander Sterzel ergänzt die Band mit Swing-orientiertem, präzisem Schlagzeugspiel und der Erfahrung aus zahlreichen Projekten, Orchestern und internationalen Tourneen.