Drei Musiker aus Deutschland und Österreich bieten einen Musikgenuss der Extraklasse - Swing Forever: Das Max Greger jr. Trio brennt ein Feuerwerk der Swing-, Blues- und Jazzmusik ab. Max Greger jr. führt gewohnt sympathisch durch das abwechslungsreiche Programm. Ihm selbst ist die Musikalität in die Wiege gelegt. Viele Jahre lang war er in der Bigband seines berühmten Vaters erfolgreicher Pianist und Sänger. Die große Leidenschaft von Max Greger jr. aber gehört dem Swing, Blues und Jazz, vor allem mit Kompositionen von George Gershwin, Duke Ellington, Oscar Peterson, Henry Mancini, Lester Young und anderen berühmten Komponisten dieser Zeit. Der geniale Pianist Max Greger jr. bringt zwei herausragende Musiker der europäischen Jazzszene mit.

Der 1951 in München geborene Max Greger jr. startete seine ersten Klavierversuche im Alter von fünf Jahren. Während des klassischen Musikstudiums arbeitete er bereits als Studiomusiker und wurde Mitglied der „schwarzen“ Münchner Rockjazz-Band Hotline, in der er vor allem als Hammondorganist agierte. In der süddeutschen Jazz- und Rockszene erlangte er zu dieser Zeit ersten Bekanntheitsgrad.

1970 musste Max im Alter von 19 Jahren spontan für den erkrankten Pianisten der legendären Max Greger Big Band einspringen und war von diesem Tag an neun Jahre festes Mitglied im überaus erfolgreichen Orchester des Vaters. 1972 erfolgte dann die Gründung des eigenen Jazztrios „Catch Up“, dem drei Musiker der Greger-Band angehörten: Max Greger jr. (Piano, Fender Rhodes und Hammond B3), Milan Pilar (Bass) und Charly Antolini (Drums, Percussions).

Max begleitete musikalisch verschiedene bekannte Gesangssolisten. Er „jammte“ in Jazzensembles mit Musikern wie Benny Bailey, Jimmy Woode, Herb Geller, Günter Lenz, Ack van Rooyen, Bobby Burges, Bobby Jones, Horst Jankowski, u. v. a. Neben seiner international erfolgreichen Tätigkeit als Pianist, Komponist und Arrangeur leitet Max Greger jr. mehrere Jazzformationen mit verschiedensten Stilrichtungen vom Blues, Swing, Mainstream bis hin zum Souljazz. Zusammen mit seinem Vater, mit dem er bestens harmoniert, tritt er bei vielen Swingkonzerten auf. Max Greger jr. ist ein überaus einfühlsamer Pianist und Sänger, der den Jazz mit der für ihn charakteristisch swingenden Spielweise interpretiert.

Besetzung: Max Greger jr. (p, voc); Mini Schulz (b); Bernd Reiter (dr)