Max Herre Mercedes-Benz Konzertsommer 2019 Tua

Max Herre Max Herre

Die letzten Jahre waren für Max Herre geprägt von großen Erfolgen.

Sein letztes Soloalbum ‚Hallo Welt’ aus dem Jahr 2012 wurde vergoldet, die Singleauskopplung ‚Wolke 7’, einem Duett mit Philipp Poisel, wurde ein Top-10-Single-Hit. Im Dezember 2013 veröffentlichte er als dritter deutscher Hip-Hop-Act nach den Fantastischen Vier und Sido ein Album der MTV-Unplugged-Reihe. Das sensationelle MTV- Unplugged-Konzert, das er gemeinsam mit seinem 17köpfigenKAHEDI RADIO ORCHESTRA und vielen Gästen wie Joy Denalane, Gregory Porter, Sophie Hunger, Gentleman, Samy Deluxe, Patrice, Afrob oder Megaloh im denkmalgeschützten Berliner Funkhaus Nalepastraße aufzeichnete, wurde mit Platin und einem Echo veredelt. Im Sommer 2014 brachte Max Herre die Unplugged Show auf die Open Air Bühnen.

Knapp 100.000 Fans sahen die Konzerte, mit denen Max Herre eine Werkschau seiner über 20-jährigen Musikerlaufbahn präsentierte. Wegen der ungebrochenen Nachfrage legte er 2015 acht Open Air Shows nach.Zwei Jahre später stand Max Herre, dessen Karriere als Frontmann des legendären Hip Hop- Kollektivs ‚Freundeskreis’ begonnen hatte, mit seinen damaligen Bandkollegen DJ Friction und Don Philippe wieder gemeinsam auf der Bühne, um das 20jährige Jubiläum ihres Debüt-Klassikers ‚Quadratur des Kreises’ zu feiern. Die Resonanz auf die ersten Auftritte seit zehn Jahren war überwältigend. Große Open Air Venues wie der Kölner Tanzbrunnen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. In ihrer Heimatstadt Stuttgart hinterließen sie an zwei ausverkauften Abenden insgesamt 14.000 euphorisierte Fans.Nach einem großartigen, ausverkauften Konzertsommer 2017 legten Freundeskreis im Sommer 2018 noch einmal zehn sehr erfolgreiche Open Air Shows nach. Das nächste Jahr steht ganz im Zeichen von Max Herres lang erwartetem neuem Soloalbum und der dazugehörigen Tour. Bereits am 26.11.2018 um 11:00 Uhr startet der exklusive Vorverkauf unter eventim.de und am 30.11.2018 um 11:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

---

Kostenfreier Eintritt in das Mercedes-Benz Museum bei Vorlage des Konzerttickets vom 04.07. - 07.07.2019, vor und nach dem Konzertsommer 25% Rabatt auf den Eintrittspreis.

Das Konzert von Max Herre im Rahmen des Konzertsommers 2019 am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH in Zusammenarbeit mit Four Artists GmbH und 0711 Livecom GmbH.