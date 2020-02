Mit neuem Album hautnah im Capitol zu erleben

Im März 2020 geht MAX HERRE mit seinem vierten Solo-Album ‚ATHEN‘ auf ausgedehnte Konzerthaus-Tour. Am 03. März 2020 ist MAX HERRE live im Capitol Mannheim zu erleben. ‚ATHEN‘, das am 8. November 2019 erscheinen wird, hat MAX HERRE auf eine Reise geschickt: im Kopf, im Studio und auch in dem knapp 20 minutigem Album Visual, der das Album begleitet und einige seiner zentralen Momente in Bilder fasst. Die Bucht von Vathy, das Haus eines Familienfreundes, der verlassene Flughafen. Die Auseinandersetzung mit dem Vater und der Mutter, die Biografie des Onkels aus Athen, die Begegnung mit dem ältesten Sohn und die Beziehung mit der Frau seines Lebens.

Zwanzig Jahre nach der Hitsingle "Mit dir" knüpfen MAX HERRE und JOY DENALANE an die Vergangenheit an und besingen auf "Das Wenigste" erneut ihre Liebe. ,ATHEN‘ ist eine ganz und gar einzigartige Platte: weil sie sich aus Erinnerung speist und dabei radikal frisch klingt. Nach den ausverkauften Open Air Shows mit Freundeskreis in den Jahren 2017 und 2018 und zuletzt in diesem Jahr bei großen Solo Open Airs und Festivals dürfen sich die Fans des Ausnahmekünstlers MAX HERRE wieder auf die Intimität der Konzertsäle freuen.