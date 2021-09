Max Mutzke & Band:

× Erweitern Max Mutzke

Mit neuem Album gehen MAX MUTZKE und seine Band im Oktober 2021 endlich wieder auf Tour.

Dazu der Musiker: „Ihr Lieben, für Oktober 2021 eine Tournee zu planen klingt verrückt, aber ich möchte gemeinsam mit euch zuversichtlich nach vorne schauen! Natürlich behalten mein Team und ich die Entwicklungen genauestens im Auge. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen und geben die Hoffnung nicht auf, dass wir uns alle bald live wiedersehen! Ich freue mich unglaublich auf diese Album-Tour – wir alle sind hungrig auf die Bühne, die neue Musik und natürlich euch! Lasst uns gemeinsam durchhalten, deshalb passt bitte auf euch auf und bleibt gesund.“ Der Startschuss für die Album-Tour fällt am 7. Oktober in Darmstadt, elf weitere Termine in Deutschland folgen. Am 10. Oktober ist das Stuttgarter Theaterhaus Station der Konzertreise.

MAX MUTZKE ist wohl einer der umtriebigsten und vielseitigsten Künstler, die unser Land zu bieten hat. Nach zwei erfolgreichen Tourneen zu seinem aktuellen Album „Colors“, umjubelten Gastspielen auf sommerlichen Open Airs und dem Sieg in der erfolgreichen Fernsehshow „The Masked Singer“ im August 2019, in der Mutzke im auffälligen Astronauten Kostüm seine stimmliche Vielseitigkeit einem Millionenpublikum unter Beweis stellte, folgte 2020 die Corona-bedingte Livepause.

Aus dieser gefühlten Ewigkeit meldete sich der Tausendsassa Ende Januar 2021 als TV-Gastgeber der neuen Musik-Talkshow „Lebenslieder“ im Ersten zurück. Alle vier Folgen, mit prominenten Gästen, wie zum Beispiel Bülent Ceylan und Barbara Schöneberger, stehen in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Aktuell arbeitet MAX MUTZKE an einem neuen Album, dass Ende dieses Sommers erscheinen soll. Und so viel sei schon mal verraten: Seine Fans können sich auf ein rein deutschsprachiges und autobiografisches Album freuen.

Doch insgeheim hat der sympathische Sänger aus dem Schwarzwald nur einen großen Wunsch: Endlich auf die große Livebühne zurückzukehren und gemeinsam mit seiner Band neue Musik und sicher auch Best-Of-Hits aus seiner nun bereits über 15 Jahre andauernden Karriere zu präsentieren