Max Mutzke & die SWR Big Band

Kennzeichnend für Mutzkes Vorzeigekarriere ist eine ständige künstlerische Weiterentwicklung mit mehreren Chartplatzierungen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Funk-Band.

2004 gewann er eine Castingshow die ihn zum Eurovision Song Contest nach Istanbul führte. Dort belegte er mit "Can't wait until tonight" den achten Platz. Zehn Jahre und sechs veröffentlichte Alben später hat Mutzke sich in der deutschen Musiklandschaft als einer der besten Sänger etabliert.

Mit seinem Album "Durch Einander" hat er sogar den Jazz Platin Award bekommen. Er ist überdies der bisher einzige Künstler aus einer Talentshow, der sich über die Jahre etablieren konnte und eine erfolgreiche Karriere aufweisen kann.

17 Musiker - ein Sound. Und der überzeugt. Die SWR Big Band wurde bisher vier Mal für den Grammy nominiert - den wichtigsten Musikpreis der Welt. Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands der Welt. Seit 2015 tritt Max Mutzke regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Die Shows mit der SWR Big Band verbinden Spielwitz, Spontanität und Virtuosität auf so einmalige, emotionale Weise, dass es das Publikum von den Sitzen reißt. Eine charismatische Stimme, verpackt im wallenden Big Band Sound auf der Höhe der Zeit: Mit der SWR Big Band präsentiert Max Mutzke nicht nur aktuelle Hits, sondern auch Soul & Pop-Klassiker. Neben Mutzkes Hits wie „Welt hinter Glas”, „Can ́t wait until tonight”, gibt es Songs aus seinem aktuellen Album „Wunschlos süchtig” sowie Soul- und Pop-Klassiker wie „Me & Mrs Jones” oder „Empire State of Mind”.

Freuen Sie sich auf einen grandiosen Abend mit einem geballten Kraftpaket aus charismatischer Stimme und vollem Big Band-Sound.