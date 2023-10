Max Mutzke & Lumberjack Big Band meets Rhythmicals

Sie erwartet ein unvergesslicher Abend voller Musik und und bewegender Eindrücke. Es erwarten Sie bekannte und neue Titel.

Mit Max Mutzke erwartet Sie ein internationeler Superstar, der zusammen mit den Rhythmicals aus Esslingen und der Lumberjack Big Band bekannte und neue Titel auf der Bühne vorstellen wird. Ein abwechslungsreicher Abend im Neckarforum in Esslingen mit stimmungsvoller Musik, an dem Sie leisen Tönen bis hin zu rockig fetzigen Beats lauschen und in Stimmung versetzt werden. Lassen Sie sich ein, auf einen Abend voller Emotionalität und glanzvoller Inhalte.