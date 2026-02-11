Max Mutzke & Marialy Pacheco

Max Mutzke und Marialy Pacheco – ein Duo der Superlative. Mit einer der beeindruckendsten Stimmen Deutschlands kombiniert Mutzke seine Bühnenpräsenz mit Charme und Humor. In dieser intimen Duo-Besetzung zeigt er sich von einer neuen Seite :

Ohne Band, Elektronik oder Schnickschnack wird die Musik auf das Wesentliche reduziert.

Gemeinsam mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco entsteht eine einzigartige Symbiose aus Stimme und Klavier. Ihre einfühlsame Begleitung lässt Mutzkes Songs in ganz neuem Licht erstrahlen.

Die Begegnung der beiden auf einem Festival führte zu diesem außergewöhnlichen Duo-Programm, bei dem Pacheco alle Songs von Mutzke neu arrangiert hat. „Zwar sind alle Lieder des Programms von mir, aber sie haben den Weg in das Ohr, durch das Herz und aus den Händen von Marialy wieder rausgefunden und somit sind ganz neue, einzig­artige Versionen entstanden“, so Max Mutzke. Mit Humor und viel Spielfreude machen sie ihre Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis, das das Publikum mitreißt.