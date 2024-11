Max .... oder die Geschichte der Kartoffel

Eine Geschichte von grossen Leuten und von kleinen. Von Elfen, Kobolden, Königen und Revolutionen. Eine Geschichte aus dem Leben eben.

Der kleine Kobold schenkt Max einen Schritt- mit dem kann er reisen wohin er will. Er fliegt auf einer Kanonenkugel in das Land der Elfen und Kobolde. Der ungerechte König will dem Kobold keinen Schritt schenken damit er wieder zurückreisen kann. Die kleinen Kartoffelkobolde und Elfen werfen ihn aus seinem Land und schenken Max einen Schritt- und was glaubst du wohin er reist? Genau. Nach Hause. Vorhang auf!