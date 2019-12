Eine performative, poetische Annäherung mit der Chroerografin Teresa Isbaella Mayer

»… bewege mich noch immer in der lieben Luft des Circus. Ein Glück, dass Sarrasani wieder einmal nach Berlin gefunden hat …« schrieb Max Pechstein 1920 an einen Freund und hält Szenen des Geschehens in spannungsgeladenen Tuschezeichnungen fest. Anders als gewohnt, nähern Sie sich im gemeinsamen Prozess mit der Choreografin Teresa Isabella Mayer solchen ausgewählten Zeichnungen im Werk Pechsteins nicht nur visuell, sondern

über ihre Körperwahrnehmung durch tänzerische Erfahrungen. Probieren Sie es aus. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.