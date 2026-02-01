Max Raabe & Palast Orchester "Hummel streicheln"

Konzert

bis

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Max Raabe liebt Tiere. In seinem Lied “Hummel” träumt er sich in ihre Welt, möchte den Kängurus Kekse in die Beutel tun, oder an bestimmten Stellen mit Bibern Bäume fällen.

Seine Gedanken kreisen aber auch um Auswirkungen der Autokorrektur (“Nochmal von vorn”), Fahrrad fahrn, oder - wie man weiß - den perfekten Moment, der verpennt wird.

Im Konzertprogramm "Hummel streicheln" haben Max Raabe & Palast Orchester tierischen Spaß, beliebte "Raabe-Pop" - Hits mit zeitlosen Original-Titeln der 20er / 30er Jahre wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth" zu verbinden.

Während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt, darf sich das geneigte Publikum zurücklehnen, amüsieren und geniessen.

