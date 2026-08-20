Max Raabe & Palast Orchester - Hummel streicheln

Eine dicke, weiche Hummel streicheln, das wäre doch was!

Max Raabe & Palast Orchester haben sich diesen Wunsch musikalisch erfüllt - mit ihrem neuen Konzertprogramm “Hummel streicheln”! Max Raabe liebt Tiere. In seinem Lied “Hummel” träumt er sich in ihre Welt, möchte den Kängurus Kekse in die Beutel tun, oder an bestimmten Stellen mit Bibern Bäume fällen. Schalten sie ab und lehnen sich zurück, während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt.