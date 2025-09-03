Max Schroth Trio feat. Thierry Lahyr

Nach vielen Jahren gemeinsamer Erfahrungen in unterschiedlichen Projekten haben sich Thierry Lahyr (Gitarre), Noah Diemer (Klavier), Max Schroth (E-Bass) und Mateus do Carmo (Schlagzeug) dazu entschieden, als festes Quartett zusammenzuarbeiten. Entstanden ist ein moderner Jazzsound, der Raum für persönliche Handschriften lässt und gleichzeitig als geschlossenes Bandgefüge überzeugt.

Das Repertoire besteht ausschließlich aus Eigenkompositionen aller vier Musiker. Der Sound ist geprägt von lyrischen Momenten, improvisatorischer Tiefe und rhythmischer Komplexität. Einflussreiche Vorbilder wie Bill Frisell und Aaron Parks sind spürbar, ohne dass sich die Band auf eine bestimmte Ästhetik festlegt – stattdessen entsteht eine vielschichtige, lebendige Klangwelt, die offen für Überraschungen bleibt.

Im September 2025 nimmt das Quartett seine erste CD auf – ein weiterer Schritt in der gemeinsamen Entwicklung und ein dokumentierter Ausdruck ihres musikalischen Dialogs.

Thierry Lahyr - Gitarre

Noah Diemer - Klavier

Max Schroth - Bass

Mateus Amaral N. do Carmo - Schlagzeug