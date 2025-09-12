Max Treutner Quartett

Breites stilistisches Spektrum des Contemporary Jazz. Das Quartett um den jungen Saxophonisten Max Treutner besteht aus hochkarätigen Musiker*innen. Ihre Musik ist geprägt von einer hohen Energie und Leidenschaft, die das Publikum in ihren Bann zieht. Inspiriert von Vorreiter*Innen der amerikanischen Jazzszene wird ein breites stilistisches Spektrum des Contemporary Jazz ausgeschöpft und dabei wird keine Gelegenheit ausgelassen, eine eigene musikalische Note mit einzubringen.

Der einzigartige Bandsound formt sich mit seinen Bandmitgliedern Clara Vetter am Piano, Mario Angelov am Bass und Lisa Wilhelm am Schlagzeug, die allesamt in Baden- Württemberg ansässig sind und bereits durch eigene Projekte Aufmerksamkeit erregen konnten. Max Treutner ist ein aufstrebender Saxophonist in der Jazzszene und hat bereits bei verschiedenen Auftritten und Festivals sein Können unter Beweis gestellt. An seinen Standorten in Deutschland und der Schweiz ist er in verschiedensten Bands und Projekten tätig. Er tourte unter anderem mit dem Swiss Jazz Orchestra und dem Bundesjazzorchester.

Clara Vetter ist 2023 Preisträgerin des Landesjazzpreises Baden-Württemberg und konzertiert mit verschiedenen eigenen Projekten deutschlandweit und im europäischen Raum. Sie komponierte für das Bundesjazzorchesters als Preisträgerin des Bujazzo Kompositionswettbewerbs 2022. Mario Angelov ist ein renommierter Bassist, dessen Talent und Virtuosität ihm einen Platz in der Musikszene gesichert haben. Sein Spiel zeichnet sich durch seine technische Raffinesse, seinen melodischen Einfallsreichtum und sein tiefes Verständnis für Rhythmus aus. Lisa Wilhelm wurde 2022 mit dem Solist*innenpreis des Jungen Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet. Das „recording projects for young musicians" Stipendium des 2ndFLOOR e.V. und des LOFTs ermöglichte ihr die Produktion ihres Debütalbums mit ihrem eigenen Quintett, das im Frühjahr 2023 erschienen ist.

Besetzung: Max Treutner – Saxophon, Clara Vetter – Klavier, Mario Angelov – Kontrabass, Lisa Wilhelm - Drums