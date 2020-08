Eine Lausbubengeschichte in 7 Streichen, unterhaltsam für die ganze Familie

„Also lautet ein Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss.“ Das sehen Max und Moritz ganz anders, die Schule steht ja morgen auch noch. Hier und jetzt Schabernack zu treiben und die Welt auf den Kopf zu stellen ist viel verführerischer als Rechnen und Diktate. Mit viel Fantasie,großem Humor und frechen Einfällen bringen die unzertrennlichen Freunde die geordnete Welt der Erwachsenen so richtig durcheinander. So verliert die alte Witwe Bolte ihr geliebtes Federvieh, der stets auf ordentliches Auftreten bedachte Schneider Böck geht unfreiwillig baden und dem guten Onkel Fritz rücken im Bett plötzlich lästige Krabbeltiere zu Leibe. Doch irgendwann reicht es mit dem Schabernack. Die Lausbubengeschichte von Max und Moritz aus der Feder von Comic-Urvater Wilhelm Busch hat seit Generationen Kultstatus. Im nächsten Streich nimmt das liebenswerte Duo die Bühne des Werkraumtheaters in Beschlag und hat es mit seinem frechen Charme auf die Herzen des Publikums abgesehen.