Max und Moritz

Gastspiel des Sorbischen National-Ensembles Bautzen

Sowohl die Instrumente als auch ein Sprecher unterstützen fantasievoll die Bildwirkung von Buschs Originalzeichnungen, die in dieser Vorstellung groß präsentiert werden. Wilhelm Busch gilt als ein Vorläufer des Comic und der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Durch die Orchestermusik entsteht eine regelrechte Stummfilmatmosphäre, in der die Bilder wirklich laufen lernen und so zum unterhaltsamen musikalischen Erlebnis für Jung und Alt werden.

Kinderblock: In den vorderen Reihen bieten wir einen Sitzplatzbereich exklusiv für Kinder, bitte beachten Sie dies bei der Buchung.