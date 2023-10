Von Wilhelm Busch, in der Bearbeitung von Uschi Barth.

Ab 6 J.

Was tun, wenn die Witwe Bolte fehlt? Die Theatergruppe ist verzweifelt. Aber die Lösung findet sich und die sieben Streiche von Max und Moritz können gespielt werden. Tierquälerei, Diebstahl, Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch, Körperverletzung - alles schlimme Streiche – ohne Zweifel. Warum aber Max und Moritz dies tun, hat seinen Grund. Kindgerecht werden sie erklärt und gespielt. Keine Angst vor dem Ende. So viel sei verraten: Sie werden nicht in der Mühle geschrotet und anschließend von dem Federvieh verspeist. Sie sollen ja schließlich wieder laut, frech, schlitzohrig und dennoch liebenswert für weitere Aufführungen zur Verfügung stehen.