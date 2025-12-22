Max Uthoff: Vorpremiere neues Programm

Nach „Alles im Wunderland“ wird Max Uthoff ab April 2026 mit neuem Programm durch die Republik ziehen.

Für eine Vorpremiere kommt er zum Kunstverein Tauberbischofsheim in den Engelsaal. Seien Sie dabei, wenn er sein brandaktuelles Programm – noch vor der offiziellen Premiere – auf die Bühne bringt.

Bekannt aus der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ steht Max Uthoff wie kaum ein anderer für scharfzüngiges, politisches Kabarett. Mit analytischem Blick, messerscharfer Sprache und unerschütterlicher Haltung legt er den Finger in die Wunden unserer Gesellschaft – unbequem, klug und stets pointiert.