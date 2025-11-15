Eine Studie hat ergeben, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Internetnutzer*innen für einen bestimmten Inhalt bei 2,5 Sekunden liegt. Das Lesen des vorherigen Satzes hat circa vier Sekunden gedauert.

Wir dürften Sie also schon verloren haben. Und deswegen können wir nun erzählen, worum es im nächsten Programm von Max Uthoff nicht gehen wird. Um Studien, die sich mit der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von irgendjemandem beschäftigt. Und um Inhalte, die in 2,5 Sekunden erfasst werden können, also Christian Lindner. Worum es tatsächlich geht? Vielleicht um den Tod, Kaninchenlöcher und die Frage, wie wir das alles eigentlich aushalten? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht um die Frage, wer nutzloser für diese Gesellschaft ist, der Rechtsanwalt oder die FDP-Wählerin? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird der Wahnsinn unserer Zeit wieder wie gewohnt hinterhältig, absurd, links und albern aufgearbeitet. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht möchten wir Sie mit diesem Text auch nur neugierig machen, einen der besten Kabarettisten Deutschlands in der TauberPhilharmonie zu erleben. Vielleicht aber auch nicht.