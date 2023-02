TOUR Live 2023

PRÄSENTIERT VON

VERANSTALTER C2 Concerts GmbH

Call Me Karizma Einflüsse aus Rock, Hip-Hop, Pop und Punk. Karizma scheut sich nicht, Geschichten zu erzählen, die Themen wie psychische Gesundheit, Politik und Beziehungen behandeln. Neben seiner Karriere als Live-Künstler beeindruckt Riz mit

einer starken Online-Präsenz mit über 175 Millionen Streams auf Spotify, zehn Millionen Views auf YouTube und Millionen von Followern auf Social-Media-Plattformen. Von 2018 bis 2020 war er bei Arista Records unter Vertrag und veröffentlichte zwei EPs. Nach der Trennung von dem Label Mitte 2020 veröffentlichte er sein erstes To Hell With Hollywood. Als unabhängiger Künstler ohne Manager schaffte er es in die Billboard Top 200 Album Charts.