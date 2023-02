TOUR "Does Your Girlfriend Tour?"

PRÄSENTIERT VON

VERANSTALTER Music Circus Concertbüro

CLOUDY JUNE geht auf "Does Your Girlfriend Tour?" Am 20. März kommt die queere Berlinerin mit neuen Songs im Gepäck nach Stuttgart ins Im Wizemann.

Wenn die vergangenen Jahre für CLOUDY JUNE eines gezeigt haben, dann das: Die queere Musikerin aus Berlin ist endlich da, wo sie immer sein wollte – und sie ist gekommen, um zu bleiben. Mit internationalem Mindset im bunten Schöneberg aufgewachsen und offen ihre Bisexualität feiernd, ist sie eine Stimme für viele junge Frauen in der queeren Community geworden.

Kein Wunder also, dass ihre erste Headline-Tour im Frühling 2022 fast restlos ausverkauft war. Über 24 Millionen Views auf ihren Instagram Reels und TikToks, 600.000 monatliche Hörer*innen und 25 Millionen Streams auf Spotify zeigen bereits die enorme Reichweite und Wirkung der Songs aus CLOUDY JUNEs Feder. Doch spätestens bei ihren Live-Shows merkt man, dass diese Künstlerin mehr als ein Internet-Phänomen ist.