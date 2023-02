TOUR Europe 2023

VERANSTALTER Music Circus Concertbüro

Wie NPR schreibt, "sind die Geschwister Clyde und Gracie Lawrence kein typisches Duo". Clyde Lawrence und Gracie Lawrence haben schon als Kinder in der Wohnung ihrer Eltern in New York City Songs geschrieben und unzählige Platten von Stevie Wonder, Randy Newman und Aretha Franklin gehört. Nach Jahren des gemeinsamen Musizierens gründeten sie offiziell Lawrence, eine achtköpfige Soul-Pop-Band, die sich aus befreundeten Musikern aus Kindheit und Studium zusammensetzt. Seitdem hat die Band eine treue Fangemeinde für ihren energiegeladenem, keyboardgesteuerten Sound gewonnen, der sich durch dichte, dynamische Bläser und explosiven Leadgesang auszeichnet. Im März kommen Lawrence nun endlich auch mit ihrer The Jet Lag Tour nach Europa! In Deutschland werden sie am 21.03. in Stuttgart, am 22.03. in Hamburg und am 23.03. in Köln zu sehen sein. Wegen der enormen Nachfrage wurden nun alle drei Konzerte in größere Clubs verlegt! Die neuen Clubs sind am 21.03. in Stuttgart, Im Winzemann Club, am 22.03. in Hamburg KENT Club und am 23.03. in Köln Club Bahnhof Ehrenfeld. Tickets sind ab sofort wieder verfügbar, bereits gekaufte Tickets behalten jeweils ihre Gültigkeit.

Im Juli 2021 veröffentlichten Lawrence ihr neues Album Hotel TV und waren damit die erste Band, die bei Beautiful Mind Records, dem Label des Grammy-Preisträgers, Produzenten, Songwriters und Künstlers Jon Bellion, Musik veröffentlichte. Bellion hatte die Songs des Albums auch mitgeschrieben und -produziert. Die Tracks auf Hotel TV wurden auf allen Plattformen millionenfach gestreamt und hatten mehrere virale Momente auf Tik Tok und Instagram.

Die Leadsingle des Albums, "Don't Lose Sight", war kürzlich in einem internationalen Microsoft-Werbespot zu hören, der sie in die Top 20 der Shazam Pop Charts in den USA katapultierte. Die Single erreichte außerdem Platz 33 der Top-40-Radio-Charts und wurde auf über 100 Multiformat-Sendern im ganzen Land gespielt. Die Band trat mit "Don't Lose Sight" bei Jimmy Kimmel Live auf, spielte den Song in der Late Show mit Stephen Colbert und beendete ihre

beiden Auftritte beim Coachella Festival mit dem Song, bei dem das gesamte Publikum dann auch mitsang!