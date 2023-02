TOUR Jung, arm & traurig Tour 2023

SWISS hat ein Album gemacht. Ein Rap-Album. Das erste seit 14 Jahren. Mal abgesehen vom „Wixxxtape“ aus dem Jahr 2013 und dem Ausflug in die Unterhaltungsparte mit der „Linksradikaler Schlager“-EP im letzten Jahr. Genau wie das Schlager-Projekt, ist auch das neue SWISS-Album durch die Corona-Pandemie erst möglich gemacht geworden. „Ich hatte schon lange Lust, mal wieder zu rappen“, erzählt SWISS. „Aber wenn wir gerade den Festival-Sommer gespielt und davor oder danach auf Tour gegangen wären, hätte ich dafür gar nicht die Zeit gefunden.“

„Ich habe mich beim Arbeiten an den Songs schon gefragt, ob es jetzt überhaupt ein Rap-Album von mir braucht“, sagt SWISS. „Jeder rappt und die Alben, die ich mit meiner Band mache, sind sehr krass und wegweisend für Gitarrenmusik in Deutschland. In der Konsequenz hat es das lange noch nicht oder vielleicht auch nie gegeben. Aber wenn ich das fertige Album höre, dann finde ich, dass sie absolut ihre Berechtigung hat. Weil sie nicht wie andere Platten klingt. Ich höre die Songs und denke: ‚Das bist du!‘ – und darüber freue ich mich wirklich und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Für mich.“

Im Frühjahr 2023 geht SWISS mit dieser Rapplatte auf kleine Klubtour. Alte Klassiker, neue Songs & natürlich auch Linksradiklaer Schlager!

