Die Fans von Edo Saiya dürfen sich freuen: Nachdem die Termine seiner polaR touRi m Juni innerhalb weniger Stunden komplett ausverkauft waren, kündigt der Rapper jetzt für das Frühjahr 2023 weitere Termine an. Nach Stationen in mehreren Rockbands veröffentlicht Timo Bethke, wie Edo Saiya mit bürgerlichem Namen heißt, seit 2018 regelmäßig Tracks. Begonnen hat seine Karriere als Battle-Rapper unter einem anderen Pseudonym, doch schnell erkannte er, dass ihm eine Message wichtiger war als nur das Rappen an sich. Nach einem Namens-und Stilwechsel begann er mit noch nicht mal 20 Jahren seinen Einflüssen aus US-Rap, Emo-Post-Rock, aber auch Soul und Jazz nachzugehen. Mittlerweile hat sich Edo Saiya ohne Major-Label und quasi im Alleingang zu einem der erfolgreichsten Cloud-Rapper Deutschlands hochgearbeitet. Sein aktuelles, achtes, Album „polaR“ stieg auf Platz 2 der deutschen Album-Charts ein und brachte ihm damit die vierte Top 5 Platzierung in Folge ein.

Spätestens nach seinen ersten Konzerten Ende 2019 wurde der Wunsch seiner stetig wachsenden Fanbase immer größer, den Rapper live zu sehen und gemeinsam im Moshpit abgehen zu können. Nach über zwei Jahren Wartezeit, kann Edo Saiya dieses Jahre ndlich seine langerwartete erste Headline-Tour spielen und im kommenden März direkt mit neun Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen draufsetzen.