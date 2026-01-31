Maxi Gstettenbauer bleibt STABIL.

Der Niederbayer mit dem rollenden ´R´ und individueller Schneidezahn-Konstellation geht seit nunmehr 15 Jahren einer geregelten Arbeit aus dem Weg und unterhält dabei tausende Zuschauer.

Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer ist der sympathische Familienvater, der sowohl an der Welt als auch an seinen eigenen Ansprüchen verzweifelt. Er tut das leider oftmals auf lautstarke Art, was schlecht für seinen Blutdruck, aber hervorragend für unser Zwerchfell ist! Der Proto-Millennial beherrscht die bumskomische Alltagscomedy genauso wie filigrane Gesellschaftskritik.

Die Zukunft rüttelt an den Zäunen unserer Gegenwart. Niemand will sich bewegen, damit alles so bleibt wie es noch nie war. Dabei sind die stabilsten Gebäude der Welt so gebaut, dass sie bei einem Erdbeben mitschwingen. Denn nichts bricht schneller als ein Balken, der sich nicht biegen kann. Der Balanceakt zwischen verlässlicher Pointenlieferung und überfordertem Weltschmerz ist die künstlerische Ursuppe von Maxi Gstettenbauer. Wenn alle Gewissheiten vom Tisch gefegt wurden, sucht der schwarzhumorige Familienvater nach Antworten. Kann man die EU-Außengrenzen auch in Call of Duty verteidigen? Kann man den Klimawandel bestreiken? Und sind Atombomben nicht doch eigentlich vegan?

Um STABIL zu bleiben, muss man sich bewegen. Am besten ins Sudhaus gleich ums Eck.