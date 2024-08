Maxi Pongratz – CD-Präsentation

Mit Akkordeon und Gitarre pendelt Maxi Pongratz zwischen Obergiesing und Oberammergau. Bekannt wurde er mit der Band „Kofelgschroa“, seit 2019 ist er solo auf Tour. Folk oder Volksmusik – was soll’s.

Bei seinen Konzerten durchleuchtet er mit „tastendem Tiefsinn das Leben und begeistert mit seinen sprunghaften, spröden und assoziativen Ansagen“ (AZ). Alltag ist das, was jeder kennt, aber unter dem Blick von Maxi Pongratz wird er fremd, so dass wir ihn und uns nochmal neu kennenlernen können. Mittlerweile ist sein neues Album bei Trikont erschienen. Es heißt „I mecht an Landla hean“. Der Titel ist ein Zitat von Karl Valentin und das Cover ein Zitat von den Beatles – das ist doch schon mal eine interessante Mixtur!