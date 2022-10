In jeder Familie gibt es Geheimnisse und Gerüchte, die von Generation zu Generation weiterleben. Manchmal geht es dabei um Leben und Tod. In seinem Roman erzählt Maxim Biller von einem solchen Gerücht, dessen böse Kraft bis in die Gegenwart reicht. Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, wer den Großvater des Ich-Erzählers in dessen Geburtsjahr 1960 verriet und schuld an seinem Tod ist.