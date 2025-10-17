Maxim + TKVR

Ein klassisches Ensemble malt musikalische Bilder – und Deutschlands Songpoet Maxim ist mittendrin. Mit Harfenklängen, Geigenstrichen und Bassgezupfe schmiegt sich das gesungene Wort ganz nah an unseren Gefühlsalltag.

Völlig unelitär, uneitel und von träumerischer Melancholie geprägt. Maxim, der Bonner Singer-Songwriter und das Takeover! Ensemble, das klassische Instrumentalensemble um Gründer Miki Kekenj, das sich die Popkultur wie kein Zweites einverleibt und mit der Welt der klassischen Musik verschmilzt, geben sich zusammen die Ehre in der TauberPhilharmonie. Songs wie »Meine Soldaten«, »Staub« oder der exklusive Takeover-Chanson-Titel »Kippen in der Mousse au Chocolat« erstrahlen an diesem Abend in völlig neuem, klassischen Gewand. Eigens für dieses gemeinsame Projekt geschriebene, geistreiche Arrangements treffen auf Sinnlichkeit und Nachdenkliches – und der mittlerweile fünfte Auftritt der Essener Tausendsassas in Weikersheim wird sicher wieder zum Moment für schönste Entdeckungen.

Maxim, Singer / Songwriter

TKVR Ensemble

Miki Kekenj, Violine und Leitung

