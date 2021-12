Er hat einen festen Platz in der Literaturlandschaft und gilt als Talent-Spielfeld für junge Autor/innen - der Minidramen-Wettbewerb des Theaterhauses Stuttgart findet 2021 bereits in der fünften Auflage statt.

Unter www.minidrama.de können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 21 Jahren noch bis zum 31. Dezember 2021 ihre kurzen Szenen hochladen und die Texte von anderen kommentieren und bewerten. Anschließend werden die interessantesten und am besten bewerteten Minidramen bei einer szenischen Lesung im Theaterhaus Stuttgart präsentiert. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaterhauses, welche mit den Jahren ebenfalls zu Experten für die kurze dramatische Form geworden sind, werden im Januar wieder beweisen, wie sie in kürzester Zeit eine Vielzahl von Figuren und dramatischen Situationen zum Leben erwecken. Dabei spielt ihnen das Motto des diesjährigen Wettbewerbs optimal in die Karten.

Unter dem Schlagwort „Maximalkreativ“ sind die jungen Autorinnen und Autoren dazu aufgerufen, die Formen des Dramas auszureizen und kürzeste Texte, längste Regieanweisungen und schrägste Charaktere in Szene zu setzen. Dementsprechend bietet die Präsentation der Minidramen eine Vielzahl spannender Einblicke in die Themen und Gefühle, die Kinder und Jugendliche heute beschäftigen. Gefördert wird der Wettbewerb im Jahr 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, initiiert durch den Deutschen Literaturfonds und das Projekt „Digitales interaktives Programm für Kinder und Jugendliche“ im Rahmen von „Neustart Kultur“.