Maximilian Jaeger

Maximilian Jäger ist ein deutschsprachiger Singer/Songwriter aus Süddeutschland auf großer Deutschland-Tournee. Auch wieder bei uns auf der Mittwochsbühne.

Solo mit der Gitarre oder mit seiner Band spielt er selbst geschriebene Songs und berührt das Publikum mit seinem Lächeln und seinem Charme. Die Musikrichtung ist Deutschpop.

Poesie, Lebensgeschichten, Songs als Therapie gegen Liebeskummer, Gedanken „In Richtung Horizont“, Sehnsucht, „Segel setzen zum Sonnenuntergang“, die Freude am Leben, ein gutes irisches Bier, mit Freunden auf Tour gehen oder am Sinninger See abhängen und neue Songs schreiben… All das kommt vor in seinem Leben und spiegelt sich auch in seinen Songs wieder.

Im Herbst 2017 erschien die erste EP „In Richtung Horizont“. Anschließend stand die erste Deutschland Tour mit Stationen in der ganzen Republik an. Im Frühjahr 2018 ging es dann auf Europatournee mit Shows in London, Amsterdam und vielen weiteren Städten. Aktuell wird an dem ersten Album „Segel setzen“ gearbeitet, welches im März 2019 erscheinen wird.