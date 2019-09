Was ist eine Rocklesung? Nicht mal Google kennt die Antwort – wir schon!

„Maximum Rock“ erzählt in Wort und Live-Musik die Entwicklung der Pop- und Rockkultur. Vier leidenschaftliche Künstler lesen, rocken und erzählen von den Anfängen auf den Baumwollfeldern im amerikanischen Süden bis hin zu Woodstock. Mit weltberühmten Hits von Rocklegenden wie Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Beatles, Rolling Stones oder The Who vermitteln Sänger Ralph Heidorn, Gitarrist Fernando Bernhardt, Keyboarder Stefan Widmaier sowie Bassist und Autor Christoph Geisselhart das Lebensgefühl der wilden Sechzigerjahre. Gewürzt wird der Abend mit spannenden Hintergrundinformationen und unterhaltsamen Backstage-Stories aus der gleichnamigen Rockmusikbiografie des Bass spielenden Autors.

Begleiten Sie uns auf diese begeisternde Zeitreise durch die Geschichte der Rockmusik, um am Ende der Vorstellung verstehen zu können, wie der Rock’n Roll den Dritten Weltkrieg verhinderte.

„Maximum Rock“ basiert auf der gleichnamigen Rockmusikbiografie von Bassist und Autor Christoph Geisselhart (erschienen im Hannibal Verlag, verfügbar auf Amazon und im Buchhandel). Die Rocklesung „Maximum Rock“ wurde seit 2012 an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten in Deutschland und in der Schweiz aufgeführt. Darunter beim legendären Burg Herzberg Festival, im Deutschen Theater München, für VW Nutzfahrzeuge in Hannover, im Schützenmattpark Basel und im Theaterhaus Stuttgart.