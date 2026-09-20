Maxitape und Bandsalat

Musik-Comedy-Show über die 80er-Jahre mit Moni Francis und Buddy Olly.

Erleben Sie die Magie einer Zeit, als Pop-Ikonen wie Madonna, Michael Jackson und Modern Talking die Charts stürmten und die Mode verrückter und bunter nicht sein konnte. Lassen Sie sich zurückbeamen in die Ära, in der ein Walkman der ständige Begleiter, Haarspray unverzichtbar und die BRAVO die wichtigste Informationsquelle waren.

Moni Francis erlebte die Stars dieser Zeit als Sängerin der Band „Angel & The Pack“ – und war ein Darling der BRAVO. Wer anders als sie könnte die Frage beantworten, ob es Dr. Sommer wirklich gab?

Mit einer Mischung aus skurrilen Geschichten, witzigen Anekdoten, interessanten Infos und Musik (alles live gesungen), erleben Sie die Zeit der Neonfarben und der unterschiedlichsten Modetrends.