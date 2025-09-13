Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre, freuen wir uns, Euch zum dritten Maybachfest am 13. September 2025 herzlich einzuladen!

Auch dieses Mal haben wir, die aktiven Gewerbetreibenden der Maybachstraße und Umgebung, keine Mühen gescheut, um ein unvergessliches Fest für die ganze Familie auf die Beine zu stellen.

Der Tag beginnt ab 11.00 Uhr und bietet eine Vielzahl spannender Aktionen und Attraktionen. Den Abschluss macht die Band "Stadtkind".

Kommt vorbei und feiert mit uns! Wir freuen uns auf einen Tag voller Spaß, Unterhaltung und Gemeinschaft auf der Maybachstraße in Leonberg.