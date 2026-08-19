Es ist wieder soweit – die Maybachstraße feiert!

Nach drei rundum gelungenen Festen mit strahlenden Gesichtern, toller Stimmung und einer großartigen Resonanz aus Leonberg und Umgebung laden wir Euch herzlich zum vierten Maybachfest am Samstag, 12. September 2026, ein.

Auch in diesem Jahr haben wir – die Gewerbetreibenden der Maybachstraße und Umgebung – wieder mit viel Herzblut, Ideen und Engagement ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Freut Euch auf einen Tag voller Aktionen, Attraktionen, kulinarischer Highlights und schöner Begegnungen.

Los geht’s ab 11.00 Uhr.

Ob Groß oder Klein, ob Stammgast oder Neuentdecker – kommt vorbei, schlendert mit uns über die Maybachstraße, lasst Euch überraschen und feiert mit uns einen Tag voller Spaß, Unterhaltung und Gemeinschaft.