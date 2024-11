„Schöner Schein“ heißt das neue Weihnachtsprogramm der vier Männer. Während der Weihnachtszeit frohlocken sie durch Deutschland.

Weihnachten wird besungen und gesungen, das muss so! Und im Zweifelsfall lässt man besser die Profis ran: MAYBEBOP machen kurzweiliges Vokal-Entertainment zur Weihnachtszeit. Hintergründiger Humor, ausgefeilte Vokalsätze, geschmeidige Choreografien, geschmackvolle Licht-, Video und Toninszenierung – „Schöner Schein“ überzeugt auf allen Ebenen. Die vier Sänger aus Hannover, Berlin, Hamburg und Weimar kombinieren pointiert betextete Eigenkompositionen mit traditionellen deutschen und internationalen Weihnachtsliedern und entlarven gängige Klischees, indem jeder Song im gewohnt raffinierten MAYBEBOP-Gewand aufs Neue überrascht. Bei allem Lametta blitzen immer wieder die klassischen MAYBEBOP-Tugenden durch die Weihnachtsseligkeit: hochvirtuos dargebotener Satzgesang und Texte, die auf konkurrenzlosem Niveau klare auch politische Haltung und feinen Humor miteinander verknüpfen. Und wenn das Quartett uns rühren möchte, indem sie unsere tief unterm Lametta verborgenen Weihnachts-Sehnsüchte ansprechen wollen, gelingt ihnen auch das scheinbar mühelos und wirklich ansprechend. So ist „Schöner Schein“ tatsächlich mehr als einfach nur ein MAYBEBOP-Konzert: Es ist ein MAYBEBOP-Weihnachtskonzert. Das Beste aus zwei Welten! Jauchzet, frohlocket!

Zu guter Letzt wurde MAYBEBOP 2020 in den USA als „vocal band of the decade“ geehrt.