Vier Typen. Vier Mikrofone. Neues Programm. – MAYBEBOP ist reifer an Jahren und unverbrauchter denn je.

In ihrer neuen Show präsentieren sie einen dampfenden Kessel neuer Songs : vom kabarettistischen Höhenflug zur sprachlich wahnwitzigen Albernheit, von berührender Ballade zu aufreibendem Elektropunk, vom Gute-Laune-Ohrwurm zur bissigen Satire überrascht jede Nummer aufs Neue. Dabei sind die Jungs unerreicht uneitel und noch sympathischer, spontaner und souveräner als beim letzten Mal.

Muss man mögen ist das zwölfte Bühnenprogramm nach über 20 gemeinsamen Jahren. Wie man nach einer solch langen Zeit noch immer dermaßen frisch klingen kann ? Eigentlich ganz einfach : Der Gesangsvierer entwickelt seine Kunst ständig weiter. Jeder Abend ist eine Bestandsaufnahme, in jeder Konzertminute misst sich die Band am Hier und Jetzt. Musik, Sound, Licht und Video sind miteinander verwoben und bilden ein Gesamterlebnis, das herausragend und einzigartig ist.

MAYBEBOP mag man – oder man kennt sie nicht. Hat man sie erstmal kennengelernt, bleibt einem keine Wahl : Muss man mögen.