Der junge Newcomer aus Kassel schreibt und singt deutsche Texte. In seinen Songs gibt er sich Gefühlen mit höchster Intensität hin.

In einem Moment von den eigenen Emotionen mitgerissen, positioniert er sich im nächsten als distanzierter Beobachter. Nähe. Distanz. Liebe. MAYBERG provoziert. Lächelnd singt er: „Du bleibst, Komma, ich G-Punkt.“ Plötzlich zeigt sich der Autor verletzlich. Er schreit Trauer und Tränen in die Welt. Ein Rollentausch? Die ungewöhnliche Stimme des deutschen Singer-Songwriters transportiert tiefe Enttäuschung. Das berührt. MAYBERG gelingt es, zu überraschen. Er reißt den Hörer hinein in sein persönliches Empfinden – nur um sich kurz darauf wieder abzustoßen. Er spielt mit den großen Gefühlen.

Anfangs nur mit Akustikgitarre unterwegs, werden seine Songs mit jedem Release immer elektronischer und tanzbarer. Mit mit seiner aktuellen Single „Nur ein Bisschen“ wagt MAYBERG den Schritt in die Pop-Welt mit der notwendigen Portion „Unangepasstheit“ – durch seine eigene Kombination aus Indie und Dance. Geschickt gesetzte Zeilen werden untermalt von melancholischen, teilweise aber auch treibenden Elementen. Schwere, tiefgründige Strophen werden perfekt ergänzt durch den ausgelassenen, tanzbaren Refrain. Ein Stimmungsmacher.

MAYBERG weiß genau, wie er die Stimmung seiner Songs auch auf die Bühne bringt. Der erst 21-jährige versteht es, das Publikum ganz nah an sich heranzulassen. Mit Akustikgitarre und dieser Stimme wirkt das alles irgendwie echt. Roh, aber echt. Ein spannender Mix aus Melancholie und Poesie. Zusammen mit seiner Band stand er letztes Jahr auf einigen Festival Bühnen, spielte Open-Air-Konzerte (unter anderem als Support Act von Provinz) und spielte seine erste ausverkaufte MAYBERG Show. Auch 2022 können sich seine Fans auf einige Festivalauftritte und seine erste eigene Headline Tour freuen.