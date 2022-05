Maybug – das ganze Besteck

Für ein paar Tage hole ich mir meine ganzen alten und neuen Kumpels zusammen, um meine eigene und die Musik von Kollegen zu zelebrieren.

Martyn Oram, einer der besten Geiger überhaupt, kommt aus London angeflogen. Mein längster Partner an den Drums, Hosch Steinmayer, lässt alles stehen und liegen

und reist aus Aachen an. Da kann Buggy Buck (Piano) aus Neuffen natürlich nicht ganz mithalten. Und auch die Glemser Martin und Michael Strobel am Bass und an der e-Gitarre können vom Spritgeld nicht leben.

Und was soll ich sagen? Ich komme nur die Treppe runter. Wir freuen uns wie Bolle!!

Folkrock vom Allerfeinsten wird an diesem beide Tag geboten und das traue ich mich zu sagen mit diesen Mitspielern.

UND!! Nicht zu vergessen: Wir haben eine neue CD im Angebot. Fast live im Studio – klingt mächtig!